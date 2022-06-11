صيانة معدات وأدوات الوقاية البيئية بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من جاهزيتها لمزاولة أعمالها خلال موسم الحج، نفذت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلة في الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام أعمال الصيانة الشاملة لكافة المعدات والأدوات الخاصة بمنظومة التعقيم بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة حسن السويهري أن أعمال الصيانة تهدف إلى التأكد من جاهزية كافة الأجهزة والمعدات والأدوات الخاصة بمنظومة التعقيم البالغ عددها نحو 1250 معدة وأداة، كذلك التأكد من توفر جميع المواد الخاصة بمنظومة التعقيم الآلي، وذلك سعيا من الإدارة على توفير بيئة آمنة وخالية من الأوبئة تضمن سلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف أن منسوبي قسم الدعم الفني يزاولون أعمالهم على مدار العام وفق خطط منهجية وجدولة مسبقة لكافة مخرجات الأعمال والخدمات بما يسهم إيجابا في تكامل منظومة التعقيم التي وفرتها الرئاسة للحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيرا إلى تواجد فريق مختص على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الطارئة إن وجدت.

من جهة أخرى أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» بعنوان «الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة» والتي تهدف إلى إظهار الحفاوة بقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتعظيم الاستفادة من التقنية الذكية وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وإيصالها للعالم أجمع. وأوضح أن الرئاسة حرصت على الاستعداد المبكر لموسم الحج هذا العام بخطط مكثفة لتمكين ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة

وسكينة وهدوء، وتوفير الأجواء التعبدية الآمنة.

أعمال الصيانة تشمل:

التأكد من جاهزية روبورتات التعقيم كافة

متابعة أجهزة البايوكير والمعقمات الالكترونية

جاهزية مضخات التعقيم الموزعة في أرجاء المسجد الحرام

ضمان جودة أعمال الأجهزة والمعدات والأدوات الخاصة