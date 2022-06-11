شكرا لقرائتكم خبر إصدار 390 ألف تصريح حج عبر «اعتمرنا» والمسار الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بدأت المملكة الأسبوع الماضي في استقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام، أكدت وزارة الحج والعمرة أن أعداد المتقدمين لأداء مناسك حج هذا العام بلغت 390 ألف طلب عبر تطبيق «اعتمرنا» والمسار الالكتروني الخاص بالحجاج من داخل المملكة.

وأعلنت الوزارة فتح باب التسجيل للحجاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، دون أولوية أو تفضيلات محددة سواء في الجنس أو الجنسية، حيث حددت طريقتين للتسجيل الالكتروني، و5 اشتراطات و4 مسارات من شأنها تسهيل عملية التقدم لطلب الحج الداخلي بموجب إقامة نظامية للراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم العام الحالي 1443هـ، ليتم اختيارهم بنظام القرعة الالكترونية. وسيتم التحقق من بيانات المسجلين وحالة التحصين وتطابق الشروط، وفي حال لم يستوف أي من المسجلين الشروط يتم استبعاده الكترونيا، كما يمكن تعديل وإضافة الخدمات خلال مدة التسجيل.

من جهته أكد مركز التواصل الحكومي أن حجاج 5 دول يصلون إلى مساكنهم بلا إجراءات وفق مبادرة طريق مكة، حيث يجرى إصدار تأشيراتهم الكترونيا وإنهاء إجراءاتهم وفرز أمتعتهم في مطارات بلدانهم ثم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات عند وصولهم، على أن تصل إليهم أمتعتهم في مساكنهم.

مبادرة طريق مكة

تقدم في 5 دول

باكستان

ماليزيا

إندونيسيا

المغرب

بنجلاديش

أهداف المبادرة

• استقبال ضيوف الرحمن

• إنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من إصدار التأشيرة الكترونيا

• أخذ الخصائص الحيوية

• إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة

• ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة

• عند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة والمدينة

• تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم