«التأمينات» تصرف 10 مليارات للمتقاعدين خلال مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ مجموع المنافع التأمينية المصروفة لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص خلال مايو الماضي نحو 10 مليارات ريال خلال الشهر نفسه، فيما بلغت المعاملات الالكترونية التي أنجزتها نحو 3.4 ملايين. وتم خلال مايو 7600 زيارة تفتيشية للمنشآت للتأكد من اتباع أصحاب العمل الإجراءات الصحيحة لتسجيل واستبعاد المشتركين والتوعية بإجراءات الوقاية الشخصية للعاملين ومطابقة الأجور المدخلة للمشتركين. يشار إلى أن المؤسسة تقدم تجربة رقمية فريدة لعملائها منبثقة من استراتيجيتها التي تسعى لتقديم الخدمة المميزة للعميل عبر حزمة متكاملة من الخدمات الالكترونية، التي سهلت للعميل إنجاز تعاملاته مع المؤسسة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع بشكل آني وسريع. يشار إلى أن المؤسسة تقدم تجربة رقمية فريدة لعملائها منبثقة من استراتيجيتها التي تسعى لتقديم الخدمة المميزة للعميل عبر حزمة متكاملة من الخدمات الالكترونية، التي سهلت للعميل إنجاز تعاملاته مع المؤسسة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع بشكل آني وسريع. أرقام التأمينات خلال شهر: 2.2 مليون زائر للبوابة الالكترونية 154 ألف مسجل جديد 131 ألف تحميل لتطبيق التأمينات 124 ألف تعريف معاش جرى إصدارها 82 ألف اتصال وارد 7600 زيارة تفتيشية للمؤسسات

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