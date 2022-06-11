سرقا سيارة وتعمدا إتلافها بإحراقها

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وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن ومقيم من الجنسية المصرية لسرقة المواطن مركبة من مقر عمله وإتلافها بإحراقها، فيما تمثل دور المقيم في التستر عليه ونقله.وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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