ضبط 15,209 مخالفين للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 15,209 مخالفين، بمناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

01 إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15,209 مخالفين، منهم:

9337 مخالفا لنظام الإقامة

3996 مخالفا لنظام أمن الحدود

1876 مخالفا لنظام العمل

2 إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 186 شخصا، منهم:

40 % يمنيو الجنسية

49 % إثيوبيو الجنسية

11 % جنسيات أخرى

ضبط 79 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية

3 ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

4 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 74,729 وافدا

مخالفا، منهم:

71,260 رجلا

3469 امرأة

5 إحالة 63,834 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.

إحالة 2931 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم

ترحيل 12,315 مخالفا