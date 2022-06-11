«ميدياثون» يحصد 45 فكرة إعلامية تأهلت للمنافسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد استقبال المئات من الأفكار، حصد «ميدياثون» 45 فكرة إعلامية متأهلة للمنافسة في 4 تحديات هي: سباق الإعلام في الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، تقليدية الطرح الإعلامي، جمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، إلى جانب التواصل الدولي.

وأطلق سباق الإعلام «ميدياثون» أخيرا مرحلة ورش العمل والجلسات الإرشادية المخصصة لتطوير أفكار ومشروعات الفرق المتنافسة، بإجمالي 10 ساعات معرفية وإرشادية، يقدمها نخبة من المتخصصين في موضوعات الإعلام والأعمال.

وقدمت الورش افتراضيا للمشاركين المتأهلين لهذه المرحلة حصريا، وفق معايير التحكيم في المنافسة، بالتعاون مع حاضنة الإعلام الرقمي DMZ، وهي حاضنة أعمال بجامعة «تورنتو متروبولتيان» للشركات الناشئة في مجال الإعلام، حيث صنفت من قبل UBI Global؛ في المرتبة الأولى عالميا ضمن الحاضنات الجامعية في العالم.

وتم تخصيص جلسات إرشادية لكل فريق يرغب في تطوير فكرته مع أكثر من 20 مرشدا ومرشدة من أصحاب الاختصاص، عبر منصة Zoom، ومن خلال الحجز المسبق.

ويعد «ميدياثون» أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، الذي ينفذه بالتعاون مع مجموعة stc، وهو مشروع يتسابق الإعلاميون والمهتمون من خلاله لابتكار مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تقديم حلول إبداعية للتحديات الإعلامية، ورفعها عبر البوابة الالكترونية للسباق mediathon.media.gov.sa.

جمع البيانات الإعلامية

9 أفكار منها:

هوميديا - منصة صون - موزون الإثرائي

التوصل الدولي

4 أفكار منها:

منصة سينك - المجلس السعودي

الأفكار المتأهلة

الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية

22 فكرة منها:

سبعة أحجار - منصة صلة - موقع درب - الأكاديمية الإعلامية التطبيقية

تقليدية الطرح الإعلامي

10 أفكار منها:

منصة واو - فلان - المعمل الإبداعي