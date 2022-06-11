شكرا لقرائتكم خبر ألعاب جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في «جدة بير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتكون متنفسا لهم ودون دفع رسوم للمرافقين، أكد مدير مشروع «جدة بير» أحمد الرفاعي حرص «موسم جدة» على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم الخدمة الأمثل لهم، مشيرا إلى وجود قائمة جديدة من الألعاب المختلفة لهذه الفئة الغالية من خلال «جدة بير» والتي ستمكن الوالدين أو المرافقين للأطفال من الدخول إلى الألعاب الخاصة دون دفع رسوم كمرافقين لأطفالهم.

وأشار إلى أنه سيتم إضافة ألعاب جديدة في الأيام المقبلة من الموسم ليستطيع مرتادو «جدة بير» تجربة أنواع مختلفة، مع الإقبال الكبير على المنطقة، إضافة إلى تخفيض أسعار العديد من الألعاب كما تم الإعلان عنها مسبقا.

وأوضح أن هناك العديد من المفاجآت للزوار الذين ستتاح لهم فرص الاستمتاع بكافة الألعاب والخدمات الموجودة لكافة الفئات العمرية.

رسومات «الكوميك»

من جهة ثانية مكن موسم جدة 2022 الشباب من المنافسة على العالمية في رسومات «الكوميك»، وذلك ضمن فعاليات معرض «ستان لي سوبر كون» العالمي المقام حاليا بمنطقة «سوبردوم»، بحضور عدد من نجوم هوليوود.

ويبرز المعرض رسومات المشاركين والمشاركات في هذا الفن، ويعرف بدورهم في تثقيف الأجيال بهذه المدارس العالمية لرسم الكوميك، فيما يعزز الموسم استكشاف المواهب والاهتمام بإبرازها.

ويتيح المعرض للرسامين المهتمين بهذا الفن استعراض مواهبهم عالميا في التأليف وكتابة القصص والروايات، وتوجيه شغفهم في تأليف سلاسل تتكون من أجزاء يمتد تأليفها لسنوات، بما يمكنهم من توجيه رسائلهم التثقيفية والتوجيهية والروائية عبر رسوماتهم، والبحث عن الواقع والحقيقة لكل ما يدور في عالم الأفلام، وروايات ومغامرات الأبطال.

فعاليات مشروع «جدة بير»

1 إضافة قائمة جديدة من الألعاب.

2 الدخول إلى الألعاب دون رسوم للمرافقين.

3 خفض أسعار عدد من الألعاب المتاحة.

4 خدمات موجودة لكافة الفئات العمرية.