شكرا لقرائتكم خبر ألعاب جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في «جدة بير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار إلى أنه سيتم إضافة ألعاب جديدة في الأيام المقبلة من الموسم ليستطيع مرتادو «جدة بير» تجربة أنواع مختلفة، مع الإقبال الكبير على المنطقة، إضافة إلى تخفيض أسعار العديد من الألعاب كما تم الإعلان عنها مسبقا.وأوضح أن هناك العديد من المفاجآت للزوار الذين ستتاح لهم فرص الاستمتاع بكافة الألعاب والخدمات الموجودة لكافة الفئات العمرية.
رسومات «الكوميك»
من جهة ثانية مكن موسم جدة 2022 الشباب من المنافسة على العالمية في رسومات «الكوميك»، وذلك ضمن فعاليات معرض «ستان لي سوبر كون» العالمي المقام حاليا بمنطقة «سوبردوم»، بحضور عدد من نجوم هوليوود.
ويبرز المعرض رسومات المشاركين والمشاركات في هذا الفن، ويعرف بدورهم في تثقيف الأجيال بهذه المدارس العالمية لرسم الكوميك، فيما يعزز الموسم استكشاف المواهب والاهتمام بإبرازها.
ويتيح المعرض للرسامين المهتمين بهذا الفن استعراض مواهبهم عالميا في التأليف وكتابة القصص والروايات، وتوجيه شغفهم في تأليف سلاسل تتكون من أجزاء يمتد تأليفها لسنوات، بما يمكنهم من توجيه رسائلهم التثقيفية والتوجيهية والروائية عبر رسوماتهم، والبحث عن الواقع والحقيقة لكل ما يدور في عالم الأفلام، وروايات ومغامرات الأبطال.
فعاليات مشروع «جدة بير»
1 إضافة قائمة جديدة من الألعاب.
2 الدخول إلى الألعاب دون رسوم للمرافقين.
3 خفض أسعار عدد من الألعاب المتاحة.
4 خدمات موجودة لكافة الفئات العمرية.
كانت هذه تفاصيل خبر ألعاب جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في «جدة بير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.