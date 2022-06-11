شكرا لقرائتكم خبر فواكه متنوعة على مدار العام بمزارع الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشتهر منطقة الباحة بتنوع منتجاتها من الفواكه على مدار العام، وأضحت جزءا من هويتها، وتعد من أهم المناطق الزراعية على مستوى المملكة، لما تزخر به من مقومات طبيعية من حيث خصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية، علاوة على جريان عدد من الأودية.

وبحسب إحصاءات قسم الزراعة بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة، فإن منتجات المنطقة من الفواكه تتنوع بحسب فصول السنة، ومن أهمها الرمان الذي يصل إنتاجه إلى 30 ألف طن سنويا من خلال 3000 مزرعة منتشرة في المنطقة، والعنب واللوز والمشمش والحماط بنحو 30 ألف شجرة، إلى جانب مزارع ذي عين للموز التي تقع على مساحة تقدر بنحو 71 ألف م2 للمسقوي منها في داخل القرية، و200 ألف م2 للعثري خارجها، وتضم تلك المزارع أكثر من 20 ألف شجرة موز يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 72 ألف كجم، كذلك فواكه الخوخ والزيتون والتفاح والكمثرى والبخارة والحبحب والتين والمانجو المنتشرة في مركز ناوان.

كما تشتهر منطقة الباحة بزراعة المحاصيل البعلية التي كان يزرعها الآباء قديما، مثل الحنطة والشعير والذرة في السراة، والدخن والسمسم والذرة في تهامة.

مزارع الباحة

700 ألف شجرة رمان

50 ألف شجرة عنب

50 ألف شجرة لوز

10 آلاف شجرة مشمش

20 ألف شجرة موز