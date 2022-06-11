فواكه متنوعة على مدار العام بمزارع الباحة

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وبحسب إحصاءات قسم الزراعة بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة، فإن منتجات المنطقة من الفواكه تتنوع بحسب فصول السنة، ومن أهمها الرمان الذي يصل إنتاجه إلى 30 ألف طن سنويا من خلال 3000 مزرعة منتشرة في المنطقة، والعنب واللوز والمشمش والحماط بنحو 30 ألف شجرة، إلى جانب مزارع ذي عين للموز التي تقع على مساحة تقدر بنحو 71 ألف م2 للمسقوي منها في داخل القرية، و200 ألف م2 للعثري خارجها، وتضم تلك المزارع أكثر من 20 ألف شجرة موز يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 72 ألف كجم، كذلك فواكه الخوخ والزيتون والتفاح والكمثرى والبخارة والحبحب والتين والمانجو المنتشرة في مركز ناوان.كما تشتهر منطقة الباحة بزراعة المحاصيل البعلية التي كان يزرعها الآباء قديما، مثل الحنطة والشعير والذرة في السراة، والدخن والسمسم والذرة في تهامة.
مزارع الباحة
700 ألف شجرة رمان
50 ألف شجرة عنب
50 ألف شجرة لوز
10 آلاف شجرة مشمش
20 ألف شجرة موز
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