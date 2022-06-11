شكرا لقرائتكم خبر مراجعة لائحة لجان إصلاح ذات البين بإمارات المناطق تحت قبة الشورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش مجلس الشورى خلال جلساته الأسبوع الحالي، موضوعات مدرجة على جدول أعماله، تتضمن تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، ومشاريع أنظمة، كما سيصدر قرارات خلال هذه الجلسات.

ويستهل جلسته غدا بمناقشة تقرير تقدمه لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1442 / 1443 هـ، كما سيناقش المجلس تقريرا آخر مقدم من ذات اللجنة بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه. من جانب آخر تقدم لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع نظام الشركات لمناقشته تحت قبة المجلس، كما

يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وعلى صعيد التقارير السنوية للجهات الحكومية يستعرض المجلس خلال ذات الجلسة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقارير السنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وسيصوت المجلس خلال الجلسة على ما تضمنته وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء آرائهم في التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وتوصياتها المقدمة، كما يصوت المجلس على التوصيات الواردة في وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وفيما يتعلق بجلسة الثلاثاء يناقش المجلس خلالها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام الخطوط الحديدية.

وخلال ذات الجلسة تستعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقاريرها بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للترفيه، ودارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1442 / 1443هـ، لمناقشتها من قبل أعضاء المجلس، كما تقدم لجنة الحج والإسكان والخدمات تقاريرها بشأن التقارير السنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار للعام المالي 1442 / 1443هـ.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقارير أخرى تقدمها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع المعلومات للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وسيصوت المجلس خلال الجلسة على التوصيات التي تقدمها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1442 / 1443هـ، كما سيصوت على التوصيات الواردة في وجهتي نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقارير السنوية للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وفي جلسة الأربعاء المقبل يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1442 / 1443هـ.

موضوعات نقاش الشورى:

تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحلية المياه المالحة للعام المالي 1442 / 1443هـ.

التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442 / 1443هـ.

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ.

التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1442 / 1443هـ

التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1442 / 1443هـ

التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1442 / 1443هـ.