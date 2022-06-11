الرئيس الصومالي يلتقي بالمبعوث الخاص للرئيس الأوغندي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم بالمبعوث الخاص للرئيس الأوغندي جون باتريك أماما الذي يزور مقديشو حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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