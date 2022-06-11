أخضر الصالات يتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات إلى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال، المقامة في الكويت، بعد تغلبه على نظيره المنتخب العُماني بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي النصر الكويتي، هذا وسيخوض الأخضر الأثنين المقبل المباراة النهائية على كأس بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال، عندما يلاقي المستضيف المنتخب الكويتي.

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