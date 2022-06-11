ننشر جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الحادي عشر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت قناة عين، عن جدول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية، والتي يتم نشرها عبر القناة على عربسات، أو حساب القناة على موقع “يوتيوب”.

وجاءت حصص الصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (اضغط هنا).

وبالنسبة لجدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (اضغط هنا).

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كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (اضغط هنا).

ونشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (اضغط هنا).