الأربعاء المقبل.. آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة يقضيها الطلاب والمعلمون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يستمتع الطلاب والطالبات ومعلموهم الأربعاء المقبل بآخر إجازة نهاية أسبوع مطولة لهذا العام الدراسي، وذلك يومي الأربعاء والخميس 16-17 ذي القعدة الشهر الجاري، الموافق 15-16 يونيو الجاري

وتعتبر عطلة نهاية الأسبوع المطولة عطلة جديدة، وضعتها وزارة التعليم في العام الدراسي الجديد بعد وضع ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من أربعة إلى ثلاثة أيام؛ إذ يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة، أو إضافة يومَي الأربعاء والخميس

وقضى الطلاب ومعلموهم خلال العام الدراسي الحالي إجازات امتدت شهرين و9 أيام، تشمل 12 إجازة دراسية، منها 7 إجازات نهاية أسبوع مطولة؛ إذ كان عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي (69) يومًا، باحتساب إجازة بين كل فصل وآخر، وإجازة نهاية الأسبوع المطولة

وقبل عام، وتحديدًا في 14 شوال العام الماضي 1442هـ، الموافق 26 مايو 2021م، أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في مؤتمر صحفي التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام، متضمنًا تطوير المناهج الدراسية والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية

وتشهد في هذا الصدد الخطط والمناهج الدراسية العديد من خطوات التطوير والتغيير المستمرة والمتواصلة

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كما شهد العام الدراسي الحالي عودة الدراسة في شهر رمضان المبارك بعد انقطاع 14 عامًا، التي استمرت حتى الـ20 من الشهر الفضيل

كما أضيفت مواد جديدة، من ضمنها المهارات الحياتية والأسرية، والتربية البدنية، والدفاع عن النفس للبنين والبنات، والمهارات الرقمية واللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي، والتفكير الناقد

وترصد “الخليج 365” أيام الإجازات نهاية الأسبوع المطولة التي كانت خلال العام الدراسي الحالي، وجاءت وفقًا للتقويم الدراسي الجديد المتضمن 3 فصول دراسية، كالآتي:

1- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد والاثنين 11-12 ربيع الأول 1443

2-إجازة نهاية أسبوع مطولة: الخميس 29 ربيع الأول 1443

3-إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد 15 جمادى الأولى 1443

4- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 1-2 رجب 1443

5- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 22-23 رجب 1443

6- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 24-25 شوال 1443

7 – إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 16-17 ذي القعدة 1443

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر؛ إذ يبدأ الطلاب والطالبات أداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني بدءًا من الأحد المقبل 20 ذي القعدة، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي

وتبدأ الاختبارات التحريرية حضوريًّا لجميع المراحل الدراسية بدءًا من الأحد 27 ذي القعدة حتى الخميس 1 ذي الحجة المقبل، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس 1 ذي الحجة