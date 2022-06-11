شاهد.. استشاري يشرح بالصور طريقة عمل الدواء الجديد للسرطان ويكشف موعد إتاحته بشكل نهائي  

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قال الدكتور حمد آل عمر، استشاري سرطانات الدم، إن التطور الكبير في علاج الأورام متوافر في أغلب المستشفيات المتقدمة بالسعودية.

وأضاف في تصريحات لـ برنامج “يا هلا” المعروض عبر “روتانا خليجية” أن التطور الذي حدث في علاج الأورام مؤخراً استطاع أن يسيطر على مرض السرطان ويجعله أحياناً أقل خطورة من السكري.

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ولفت إلى أن الدواء الجديد يحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم اعتماد نتائج المرحلة الثالثة ويصبح متاح بشكل نهائي.