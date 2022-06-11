مقتلُ أربعةِ أشخاصٍ في هجومٍ بالعاصمة الأفغانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قُتِلَ أربعةُ أشخاصٍ على الأقل في هجومٍ بقنبلة استهدفَ حافلةً صغيرةً في كابل.

وأشارَ المتحدثُ باسم شرطة العاصمة،خالد زدران،إلى أنَّ القنبلةَ التي وُضِعَتْ في حافلةٍ صغيرةٍ انفجرت في ساعة مبكرة من مساء اليوم في حيٍّ بشرقِ العاصمة الأفغانية، ولم تُعْلِنْ أيُّ جهةٍ مسؤوليتَها عن الهجوم حتى الآن.

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