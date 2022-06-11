محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس أَعْلَنَ مجلسُ شبابِ المنطقةِ بإمارةِ منطقةِ تبوك بالتعاون مع فرع هيئة التراث بالمنطقة أنَّ غداً آخرُ يومٍ للمشاركة بمسابقة التصوير التي جاءت تحت عنوان “تراث وآثار منطقة تبوك”.

وحَدَّدَتْ لجنةُ المسابقةِ اقتصار المشاركة بصورة للتراث الثقافي بالمنطقة “المادي أو غير المادي ” من آثار وتراث منطقة تبوك، داعية شباب وفتيات المنطقة من هواة ومحترفي التصوير إلى سرعة إرسال مشاركاتهم عبر “إيميل” المسابقة.3

كانت هذه تفاصيل خبر مجلسُ شبابِ المنطقةِ بإمارةِ منطقةِ تبوك يعلنُ انتهاءَ استقبالِ المشاركاتِ بمسابقة التصوير غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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