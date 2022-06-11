مطالبات بافتتاح منفذ سلوى الحدودي الجديد

تصاعدت مطالب مسافرين عبر منفذ سلوى الحدودي للجهات المسؤولة عن إدارة المنفذ «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» إلى سرعة معالجة وضع المنفذ البري من اختناقات السير وبخاصة في أوقات الإجازات الموسمية وعطل نهاية الأسبوع للمغادرين إلى دولة قطر والقادمين للمملكة بسبب قدم المبنى الحالي للمنفذ وطوابير الازدحام في بعض الأوقات، والتي تصل إلى خارج حدود المنطقة التابعة للمنفذ، مطالبين الجهات المعنية بافتتاح المنفذ الجديد الذي طال انتظاره لتسهيل حركة السير بالمنفذ بكل أريحية.

ويربط منفذ سلوى الحدودي البري- الواقع بمحافظة العديد على بعد قرابة 475 كيلومترا عن العاصمة الرياض- المملكة العربية السعودية مع دولة قطر. خطط تطوير تأتي أهمية افتتاح المنفذ الجديد في رفع مستوى الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين والمركبات وتحسين تجربة المسافرين وسرعة إنجاز إجراءات السفر ورفع كفاءة المستوى التشغيلي للمنفذ.

من جهتها، أوضحت لـ«دوت الخليج» هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن منفذ سلوى الحدودي يُعد من أبرز المنافذ البرية التي وضعت لها الهيئة خططا للتطوير قصيرة وبعيدة المدى فقد عملت الهيئة على إعداد حزمة من المشاريع التطويرية لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمنفذ الحدودي سواء المخصصة للركاب أو الشحن. تهيئة الطريق وعملت الهيئة على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية للإسهام في رفع مستوى الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين والمركبات واستشعارًا من الهيئة بأهمية رفع المستوى التشغيلي في المنفذ وتحسين تجربة العميل وتم الانتهاء من إعادة تهيئة الطريق الدولي الرابط بين المنفذين للجانب السعودي والقطري واستكمال أعمال الإنارة بالكامل، كما تم الانتهاء من الأعمال الأساسية في مرافق المنفذ الحدودي الجديد لمنطقة الركاب. أعمال الصيانة وأضافت الهيئة، أنها تُنفذ بشكل مستمر أعمال الصيانة اللازمة للمرافق المتعددة في نطاقها الإشرافي بالمنفذ، حيث أزالت المرافق القديمة وأي تشوهات بصرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما عملت الهيئة على تشكيل لجنة من عدة جهات لحصر المرافق غير المستفاد منها، والعمل على إنهائها بشكل كامل وفقًا للإجراءات المتبعة إضافة إلى اهتمام الهيئة بالجانب البصري في المنفذ من خلال العناية بالواجهة البحرية وصيانة الأرصفة والإنارة ومناطق ألعاب الأطفال والملاعب الخارجية والعناية بأعمال التشجير في المناطق الخضراء الحالية، وكذلك طرح عقود تختص بأعمال تحسين المرافق العامة في المنفذ الحدودي والمدينة السكنية ستُسهم جميعها في رفع مستوى أنسنة المدينة السكنية وتحسين مستوى جودة الحياة للقاطنين والعابرين من وإلى المملكة عبر المنفذ. أهمية افتتاح المنفذ رفع مستوى الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين والمركبات تحسين تجربة المسافرين سرعة إنجاز إجراءات السفر رفع كفاءة المستوى التشغيلي للمنفذ أعمال نفذتها الهيئة خطط للتطوير قصيرة وبعيدة المدى إعداد حزمة من المشاريع التطويرية لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمنفذ إعادة تهيئة الطريق الدولي الرابط بين المنفذين للجانب السعودي والقطري استكمال أعمال الإنارة بالكامل الانتهاء من الأعمال الأساسية في مرافق المنفذ الحدودي الجديد لمنطقة الركاب