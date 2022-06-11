72% زيادة بمساحة الغطاء النباتي في 6 سنوات

وتم زيادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله (22668 هكتارا في 2015 و60065 هكتارا في 2021)، وزيادة نسبة مساحة المناطق المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة (4.33% في 2016 و16.12% في 2021). تطوير مؤسسي وتعد أبرز أهداف برنامج التحول الوطني لبيئة مستدامة هو الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية مثل التصحر، وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية. ومن خلال التطوير التشريعي تم إصدار وتحديث عدد من الأنظمة هي نظام البيئة ونظام الزراعة ونظام المياه ونظام الأرصاد ونظام إدارة النفايات، وضمن التطوير المؤسسي لمنظومة البيئة تم تأسيس صندوق و5 مراكز متخصصة في مجال البيئة هي صندوق البيئة، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، المركز الوطني لإدارة النفايات، المركز الوطني للأرصاد، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني للحياة الفطرية. كافة الفئات وبالتزامن مع يوم البيئة العالمي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشاركة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة من خلال إطلاق مبادرة «التوعية البيئية»، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني لتعزيز الثقافة البيئية وتنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية لرفع مستوى الوعي البيئي لدى كافة الفئات والقطاعات، بما يؤدي لتقدير قيمة التراث الطبيعي وحفظه وفقا لمبادئ التنمية المستدامة.
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