دعوة لمعالجة آبار عسير

دعت إدارة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمياه بمنطقة عسير، أصحاب الآبار غير المرخصة بضرورة الإفصاح عن تلك الآبار واستخراج التراخيص اللازمة حتى لا يتعرضون للعقوبات والغرامات وفق النظام الصادر بالأمر السامي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11، وذلك على أن يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام وفق المادة (73). ويشمل الإفصاح جميع الآبار المحفورة لجميع الأغراض دون استثناء سواء كانت فردية أو جدية أو مشتركة أو كان حفرها قبل نظام المحافظة على نظام المياه ولائحته التنفيذية بشرط أن تكون محفورة في أرض مملوكة بموجب أمر سامي أو صك شرعي أو حجة استحكام أو قرار وزاري، بالإضافة إلى أن الترخيص يصدر للآبار المشتركة بين عدة أشخاص باسم أحد المشتركين وبقية الشركاء على أن يكون من اشتراطات الآبار اليدوية تحصينها.



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