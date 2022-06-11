غبار على الشرقية وسحب ممطرة على 3 مناطق جنوبية

استمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي حدت من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وامتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، وكانت السماء غائمة جزئيًا وتشكلت فرصة للسحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، والباحة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، ومائج على الجزء الجنوبي.