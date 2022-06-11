رديف نجران ينتظر التوسعة

وقال منصور آل مستنير ومانع آل سالم ومانع آل منجم، إن طريق الملك عبدالله (الرديف) يشهد ازدحاماً مروريا، لا سيما بعد النهضة العمرانية على جانبي امتداد الطريق، وحيث إنه مساران وتبقى من مساحة الطريق 9 أمتار في كل مسار، وكون مساحة الطريق الإجمالية 50 مترا، نتطلع لحل هذه المشكلة التي نعيشها، وذلك بتوسعة المسارات واستغلال الأمتار المتبقية، خصوصاً وأن أشياب المياه معظمها على هذا الطريق مما يجعله مزدحماً بصهاريج المياه التي تزيد من الازدحام وعرقلة السير.
من جهتها خاطبت «دوت الخليج» فرع وزارة النقل بالمنطقة بتاريخ2022/4/5/ ولم يتم الرد.
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