رديف نجران ينتظر التوسعة

يعتبر طريق الملك عبدالله من أحد الطرق الحيوية بمنطقة نجران، ويخدم قطاعاً عريضاً على امتداده من الشرق إلى الغرب بطول 15 كيلومترا، ويهدف لخدمة العديد من الأحياء السكنية الواقعة داخل المدينة إلى جانب تسهيل الحركة المرورية بها، كما يخدم العديد من المراكز والقرى المرتبطة به.

وقال منصور آل مستنير ومانع آل سالم ومانع آل منجم، إن طريق الملك عبدالله (الرديف) يشهد ازدحاماً مروريا، لا سيما بعد النهضة العمرانية على جانبي امتداد الطريق، وحيث إنه مساران وتبقى من مساحة الطريق 9 أمتار في كل مسار، وكون مساحة الطريق الإجمالية 50 مترا، نتطلع لحل هذه المشكلة التي نعيشها، وذلك بتوسعة المسارات واستغلال الأمتار المتبقية، خصوصاً وأن أشياب المياه معظمها على هذا الطريق مما يجعله مزدحماً بصهاريج المياه التي تزيد من الازدحام وعرقلة السير.

من جهتها خاطبت «دوت الخليج» فرع وزارة النقل بالمنطقة بتاريخ202‪2/4/5/ ولم يتم الرد.