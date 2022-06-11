الشورى يناقش مشروعي نظام الشركات والخطوط الحديدية

يواصل مجلس الشورى أعمال عقد جلساته العادية الـ 39 والـ 40 والـ 41 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، ويناقش فيها عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، تتضمن تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، ومشاريع أنظمة، كما سيصدر المجلس عددا من القرارات خلال هذه الجلسات.

إصلاح ذات البين

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي يعقدها المجلس الإثنين القادم يستهل المجلس الجلسة بمناقشة تقريرٍ تقدمه لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، كما سيناقش المجلس تقريرا آخر مقدما من ذات اللجنة بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.

نظام الشركات

من جانب آخر، تقدم لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع نظام الشركات لمناقشته تحت قبة المجلس، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقارير أخرى تقدمها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع المعلومات.

تقارير سنوية

وعلى صعيد التقارير السنوية للجهات الحكومية يستعرض المجلس خلال ذات الجلسة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقارير السنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1443/1442هـ.

وضمن الموضوعات المدرجة على ذات الجلسة يناقش المجلس تقارير أخرى تقدمها لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقارير السنوية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1443/1442هـ، فيما تقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

نظام الخطوط الحديدية

وفيما يتعلق بجلسة المجلس العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي يعقدها الثلاثاء المقبل، يناقش المجلس خلالها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام الخطوط الحديدية.

وخلال ذات الجلسة تستعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقاريرها بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للترفيه، ودارة الملك عبدالعزيز، لمناقشتها من قبل أعضاء المجلس، كما تقدم لجنة الحج والإسكان والخدمات تقاريرها بشأن التقارير السنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار.

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي يعقدها المجلس الأربعاء المقبل، يستهلها المجلس بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة ما تضمنه تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وما جاء في تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.

كما تقدم لجنة المياه والزراعة والبيئة تقاريرها بشأن التقارير السنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما سيصوت المجلس خلال الجلسة على التوصيات الواردة في وجهة نظر ذات اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق البيئة.

التأمينات والاتصالات

كما سيصدر المجلس قراره خلال الجلسة بشأن التوصيات الواردة في وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويصوت المجلس في قرارٍ آخر على ما ورد في وجهتي نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقارير السنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للموانئ.

أبرز ما يناقشه المجلس خلال هذا الأسبوع

- مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق.

- مشروع نظام الشركات.

- تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

- مشروع نظام الخطوط الحديدية.