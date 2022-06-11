محمد بن مسعود - الدمام - وشملت قائمة المضبوطين مقيما من الجنسية المصرية ظهر بمقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية على مقيم من الجنسية الباكستانية كما تم القبض على 3 مقيمين من الجنسيات السودانية والنيبالية والبنجلاديشية سرقوا كيابل نحاسية من أحد المواقع وألقى القبض على 3 مواطنين ومقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية نفذوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة 21 مركبة ومحال تجارية ومنازل. كما شملت قائمة المضبوطين مواطنا نفَّذ حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخرين خارج المملكة بعد تمكنه من إيهام ضحاياه بتقديم خدمات مالية واستخدامه بيانات حساباتهم الخاصة والاستيلاء على 700 ألف ريال. أخبار قد تهمك وألقى القبض على مقيم قام بنقل مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن ارتكب حوادث سرقة مركبات وسلب أشخاص. وتم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية المصرية، بعد أن سرق المواطن مركبة من مقر عمله وإتلافها بإحراقها وقام المقيم بالتستر عليه ونقله

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: القبض على 14 متهمًا بينهم مواطن سرق مركبة من مقر عمله وأتلفها حرقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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