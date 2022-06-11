أسعار الغاز ترتفع 9.28 %.. و1.6 زيادة في سعر الأسطوانة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» أن أسعار إعادة تعبئة أسطوانة الغاز الجديدة بلغت 18.85 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وغير شاملة لأجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع، بزيادة نسبتها 9.28% وبمبلغ إضافي قيمته 1.6 ريال.

فيما تم رفع سعر اللتر لتعبئة الخزان المستخدم إلى 0.9 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، بعد أن كانت الأسعار سابقا 0.828 ريال، بزيادة نسبتها 8.7%، وارتفاع سعر اللتر بما يعادل 0.072 ريال.

وتواصلت «عكاظ» مع موزعي خدمات الغاز في مختلف مناطق المملكة، ففي المدن الرئيسية التي يوجد موزع للغاز كمدينة جدة بلغت الأسعار النهائية للمستهلكين 18.85 ريال، وفي مكة، بلغت الأسعار 20 ريالاً بزيادة 1.15 ريال تكلفة النقل، منها 1 ريال النقل لكل أسطوانة غاز والضريبة 0.15 ريال. أما في ينبع، بلغت الأسعار 21.5 ريال، وبلغ سعر إعادة تعبئة الغاز في بعض المنافذ إلى 24 ريالاً.

وكانت «أرامكو السعودية» قد أعلنت أن تطبيق تعديل أسعار منتجَي غاز البترول المسال (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، ابتداء من 11 يونيو 2022. وبينت أن لمُلاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقعها الإلكتروني.

يُشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجَي غاز البترول المسال (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.