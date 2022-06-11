اخبار الرياضه السعوديه قضية تزوير جنسية اللاعب الإكوادوري.. ماذا بعد قرار الفيفا؟!

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانا كشف فيه الحكم لصالح الإكوادور ولاعبه بايرون ديفيد كاستيلو، بشأن القضية التي رفعتها تشيلي بعدم أهلية اللاعب واتهامه بتزوير وثائق للسماح له باللعب مع الإكوادور على الرغم من ولادته في كولومبيا.

وأصدرت لجنة الانضباط بالفيفا قرارها بأهلية اللاعب بايرون ديفيد كاستيلو سيغورا في ما يتعلق بمشاركته في 8 مباريات تأهيلية للمنتخب الإكوادوري لكرة القدم في تصفيات مونديال قطر.

ويمكّن القرار تشيلي الطعن في الحكم في لجنة الاستئناف التابعة للفيفا وفي محكمة التحكيم الرياضية.

ووفقًا لتلفزيون أزتيكا، قال إدواردو كارليتسو، المحامي الذي يمثل تشيلي في القضية الجارية أمام المحكمة، إنه وجد أدلة كافية لإثبات أن كاستيلو غير مؤهل للعب مع الإكوادور.

ويشاع أن بصمات الأصابع غائبة عن وثيقة كاستيلو التي تنص على أنه ولد في الإكوادور، وتتهم تشيلي جيرانها في أمريكا الجنوبية بـ«تزوير» هويته.

وتأتي الإكوادور في المجموعة الأولى في كأس العالم 2022 إلى جانب هولندا والسنغال والمضيفة قطر.

وعاشت قضية بايرون كاستيلو أحد أكثر أيامها حسماً، عندما أصدر الفيفا حكمه الإيجابي للإكوادور بعد الشكوى التي قدمتها تشيلي والتي زعموا فيها أن لاعب كرة القدم لم يلعب تصفيات أمريكا الجنوبية بوثائق شرعية.

ومع ذلك، فإن أعلى هيئة دولية لم تر حجج الاتحاد التشيلي ومحاميه إدواردو كارليتسو كافية.

في أبريل الماضي، تقدمت تشيلي بشكوى تؤكد أن بايرون كاستيلو، لاعب المنتخب الإكوادوري، وُلد بالفعل في كولومبيا. وبعد دراسة القضية لمدة شهر، رفضت أعلى هيئة في كرة القدم العالمية شكوى تشيلي وجميع التهم الموجهة إلى الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم.

• كاستيلو يقاضي تشيلي

قرر اللاعب الإكوادوري بايرون كاستيلو رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد التشيلي لكرة القدم، بسبب «الأضرار التي عانى منها» على خلفية اتهامه بتزوير وثائق تثبت مولده في الإكوادور.

وأعلن محامي كاستيلو أندريس أولجين قرار اللاعب أمس (الجمعة) لوسائل الإعلام المحلية.

وأكد أنه اتفق مع اللاعب على اتخاذ خطوات قانونية ضد الاتحاد التشيلي، الذي رفضت شكواه بشأن تزوير جنسية كاستيلو، من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتابع أولجين «فعلت تشيلي كل شيء بحق بايرون»، موضحا أنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيطالبون بعقوبة تأديبية أم تعويض مادي.

وأضاف «بايرون سيتحرك ضد الاتحاد التشيلي، لأن التعليقات المؤذية طالت اللاعب».

وكان رئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم فرانسيسكو إيجاس قد كشف أن اتحاده يدرس كذلك مقاضاة الاتحاد التشيلي.

وقررت لجنة الانضباط بالفيفا رفض ادعاء الاتحاد التشيلي بأن اللاعب كولومبي الجنسية، وزور أوراقه للعب مع الإكوادور.

وكانت تشيلي تأمل في قبول الشكوى من جانب الفيفا، واعتبار منتخب الإكوادور خاسرا في المباريات الـ8 التي شارك فيها بايرون، وبالتالي استبعاد الفريق من كأس العالم.

• أدلة تشيلي.. غياب بصمات وشهادة معمودية

قدم المحامي إدواردو كارليتسو، ممثل الاتحاد التشيلي لكرة القدم، في مؤتمر صحفي، تقريرًا عن الأدلة التي تثبت مولد اللاعب في كولومبيا.

في العرض الذي قدمه، سلط الضوء على شهادة سجل ميلاد مدني رئيسي لأسرة اللاعب صادرة عن كاتب عدل توماكو بكولومبيا، يضم أبويه، هاريسون خافيير كاستيلو (الذي توفي عام 2021) وأولغا يوجينيا سيجورا، وهما زوجان في تلك المدينة في ساحل المحيط الهادئ.

وأكد كارليزو أن التحقيق يثبت أن شهادة الميلاد الكولومبية صحيحة وأن اسم الرياضي هو بايرون خافيير كاستيلو سيجورا، المولود في 25 يوليو 1995.

واعتمد المحامي على وثيقة من أبرشية توماكو، في الكتاب 0044 الصحيفة 0294 ورقم 00882، مع الرقم التسلسلي 28077072، من أبرشية نويسترا سينورا ديل كارمن إسبرييلا، تستشهد بهاريسون جافير وأولغا كأبوين.

وتتناقض هذه الوثيقة مع شهادة معمودية أخرى تم تداولها.

في الإكوادور، تظهر شهادة الميلاد باسم بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا، المولود في 10 نوفمبر 1998، في جنرال فيلاميل، المعروف باسم بلاياس، في كانتون غواياس بالاكوادور.

وأفاد المتحدث القانوني التشيلي بأن هناك مشكلة جغرافية بسبب المسافة بين توماكو وبلاياس 764 كيلومترًا. ويؤكد أن «هذا غش».

ويشير تقرير كارليزو أبوغادوس إلى أن هناك احتمالية للغش المزعوم من خلال الاستفادة من هشاشة الوثيقة، وهذا هو سبب عدم وجودها في الأرشيف الوطني.

يؤكد كارليزو أن بايرون ولد في كولومبيا، وشهادة مغادرته أصلية. ويعتبر أن الشهادة الإكوادورية مجرد «شبح».

قال كارليزو إنه وفقًا للتقرير الذي وقعه مدير أبحاث المراقبة المدنية، فإن تسجيل مواليد كاستيلو موجود فقط في أرشيف مقاطعة غواياس (الإكوادور)، لأنه يشير في الأرشيف الوطني إلى وثيقة غير موجودة.

واستعرض الممثل القانوني لشيلي بيانًا صدر عام 2015 من نادي كرة القدم المحترف (Emelec)، والذي ذكر فيه أنه لم يسجل اللاعب بسبب مشكلات في وثائق هويته الشخصية.

أيضًا في 8 مايو 2021، أعلن الاتحاد الإكوادوري فصل لاعبين تم استدعاؤهما للمنتخب الوطني لأقل من 20 عامًا، بسبب شكوى بشأن هويتهما. كان أحدهما بايرون كاستيلو.

في هذا السياق، يصر كارليزو (المتحدث القانوني التشيلي) على أن الاتحاد كان يعلم وبالتالي انتهك المادتين 21 و22 بسبب الاستخدام غير المنتظم لفريق مختار.