اخبار الخليج – إدارات وزارة الداخلية: رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى العملاء بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية خلال استضافتهم ببرنامج «الأمن» الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين ، عن خالص الاعتزاز والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، بمناسبة تفضل سموه بتكريم سبعة من مراكز الخدمة الحكومية بالوزارة ، ضمن المراكز التي نالت تصنيف الفئة الذهبية في برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية (تقييم 3) ، منوهين بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومتابعته الحثيثة التي كان لها الدور البارز في حصول تلك المراكز على هذا التصنيف .

حيث أعرب الرائد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة القائم بأعمال مدير إدارة التأشيرات والإقامة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن خالص التقدير والاعتزاز بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمركزي شؤون الجنسية والجوازات والإقامة (فرع المحرق وفرع مدينة عيسى) ضمن المراكز التي نالت تصنيف الفئة الذهبية في برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية (تقييم 3) ، منوهاً بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، والمتابعة المستمرة لمعالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ، لتقديم أفضل الخدمات المميزة والمتعددة وفق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية بما يحقق الأهداف المطلوبة .

وأوضح بأنه من ضمن مساعينا ، تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وتطويرها إلى التحول الرقمي لكافة الخدمات والوصول إلى العملاء خارج مملكة البحرين وتكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية عبر شركائنا الاستراتيجيين من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد ، حيث أن التحول الإلكتروني يحفز على جذب بيئة استثمارية ، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية من معارض ومؤتمرات واجتماعات خارجية .

من جانبه ، أشار الرائد عبدالله صباح الدوسري مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية بشؤون الجمارك ، إلى أن فوز مركز خدمات التخليص الجمركي بالمنفذ البحري على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج (تقييم) في دورته الثالثة ، يأتي ضمن توجيهات ومتابعة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتطوير وتحسين الخدمات وفق أعلى معايير الجودة ، حيث سعي العاملين في مركز ميناء خليفة بن سلمان إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى العملاء بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية .

ومن أبرز المقومات التي أهلتنا لتحقيق هذا الفوز هي المعايير المتعلقة في سرعة إنجاز المعاملات وجودة الخدمة ، وأيضاً الخدمات الإلكترونية التي يوفرها مركز الخدمة والمرافق المتوفرة مثل أماكن انتظار المراجعين ونظام المواعيد الالكتروني وغيرها ، مضيفاً بأن مركز التخليص الجمركي في ميناء خليفة بن سلمان مستمر في هذا التطوير ، حيث تم تشكيل فريق يتابع الخدمات المقدمة من قبل المركز وقياس مدى رضا العملاء طوال السنة ، من خلال تحديث الخدمات والمتابعة الدائمة مع لجنة تقييم المراكز الحكومية لضمان السير على نفس خط العمل ولتحقيق أعلى مستوى من الخدمات الحكومية في مملكة البحرين.

إلى ذلك ، أكد الرائد خالد بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بمناسبة حصول مركز الإدارة العامة للمرور – فرع المجمع الأمني في المحرق على تصنيف الفئة الذهبية في برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية (تقييم 3) ، إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن معايير وجهود العاملين في فرع المجمع الأمني بالمحرق حتى ينال هذا التصنيف ، ومنها سرعة الوصول للمركز وتوفير منصات ذاتية والكترونية، وبيئة عمل المركز وجاهزيته في المساعدة والتنظيم وسرعة تقديم الخدمة وقياس أثر الخدمة لتكون خدمات الإدارة العامة للمرور على مستوى عالي من الكفاءة والجودة والتميز.

وأما الملازم أحمد الكعبي ضابط مركز خدمة بإدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، فقد استعرض أبرز الخدمات التي تقدمها مراكز إدارة المعلومات الجنائية كإصدار شهادة حسن سير وسلوك وشهادة التوظيف وأيضاً شهادة الأضرار وبطاقة البصمة ، بالإضافة إلى خدمة السجلات التجارية .

وأشار بأن إدارة المعلومات الجنائية سوف تقوم مستقبلاً بتقديم كافة خدماتها بشكل رقمي بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية والتي تهدف من خلالها التحول الإلكتروني لكافة الخدمات ، مما سيؤدي إلى رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لرفع مستوى الانتاجية ومن ضمن هذه الخطط ، الانتهاء من تدشين مشروع إصدار شهادات حسن السيرة للمتواجدين خارج مملكة البحرين ودراسة إصدار شهادة الأضرار إلكترونياً .