اخبار الخليج – الأخصائية حمادة: لخريجي الثانوية.. هذه النصائح الثمان ستقربك خطوة نحو سوق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الاخصائية الاجتماعية حياة حمادة أن الحياة الحقيقية للإنسان تبدأ بعد المرحلة الثانوية أي منذ دخول المرحلة الجامعية التي ستقود لسوق العمل، موضحة أن هذه المرحلة تحتاج الى الكثير من الاجتهاد والانجاز، ولا تقبل الاستسلام، الاحباط رغم ان الفشل وارد لكن الخبرات تحتاج المزيد من المحاولات وتكرارها.

ودعت حمادة خريجي المرحلة الثانوية للاستعداد للتحديات القادمة بروح مليئة بالمرونة والاصرار على النجاح.

وقدمت حمادة عدد من النصائح لجميع الطلاب الخريجين كالتالي:

1. الشهادة الجامعية هي بوابة دخولك لسوق العمل لذا قبل اختيارك للتخصص اطلع على احتياج السوق والتخصصات المطلوبة واختار مجال قابل للتطور مستقبلاً وقارنه باهتماماتك الخاصة حتى تضع مجهودك في المجال الذي تحبه وأنت شغوف به.

2. استمع للخبرات السابقة من خلال الاستماع الى تجارب الطلبة السابقين والموظفين في نفس المجال، إذ أن هذه الخطوة ستوفر عليك الوقت والجهد والاستفادة من المعلومات لتتخذ القرار الصحيح.

3. الشهادة الجامعية مهمة جداً، ولكن حاول أن تكتشف مواهبك وقم بتطويرها لتتحول إلى مهارة تساعدك في سوق العمل، سواء في مجال عملك أو في مجال مختلف عن تخصصك الأكاديمي.. فالابداع قد يقودك الى وظيفة لاتتوقعها.

4. شارك في اللجان التطوعية والاعمال الاجتماعية حيث ستكتسب من الخبرات العملية، ومن بينها مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين.. كما تساعدك على تطوير شخصيتك وستغني سيرتك الذاتية.

5. احرص على تنمية مهاراتك الاجتماعية مثل الذكاء الاجتماعي والتواصل الفعال مع الآخرين وزيادة الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية ومهارة تحفيز الذات.

6. ادخل دورات تدريبية حضورياً او عن بعد لتقوية مهاراتك خصوصاُ الموازية لتخصصك،لا تتوقف عن التعلم.

7. ابدأ ببناء خبراتك العملية من خلال التدريب او فرص العمل البسيطة وقت فراغك التي ستساعدك وتسؤهلك مستقبلاً لفرص عمل أفضل.

8. قدم نفسك باحتراف من خلال تصميم سيرتك الذاتية بطريقة ملفته، ستشجعك هذه الخطوة على الاستمرار في الانجازات.