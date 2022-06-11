معمر الإرياني يعدد ما تعرضت له أبناء الطائفة البهائية باليمن على يد جماعة الحوثي الإرهابية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، عن إدانته الشديدة لما يتعرض له أبناء الطائفة البهائية في اليمن من اضطهاد واستهداف ممنهج على يد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد “الإرياني” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أنه أجرى اليوم زيارة إلى عدد من العائلات اليمنية من أبناء الطائفة البهائية المهجرين قسريا، والذين يقيمون حاليا في دوقية لوكسمبرج، بعد أن ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحقهم سلسلة من الجرائم والانتهاكات، في استهداف ممنهج للأقليات والحريات الدينية في مناطق سيطرتها.

وعبر الوزير اليمني عن تضامنه المطلق مع الطائفة البهائية، مدينا ما تعرضت له من استهداف وإرهاب ممنهج على يد مليشيا الحوثي وتنوعت بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال بتهم ملفقة والأخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي ونهب ممتلكاتهم ومصادرة أموالهم وأصولهم واقتحام ومصادرة مقراتهم.

وبين أن ميلشيا الحوثي أخضعت أهل تلك الطائفة، إلى محاكمات غير قانونية وإصدار أحكام غير قانونية بالإعدام، والنفي القسري لسته من قيادات وأبناء الطائفة دون منحهم فرصة لتسوية أوضاعهم أو جمع ممتلكاتهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي تمثل انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشدد الوزير على أن ما تتعرض له الطائفة البهائية نموذج لممارسات ميلشيا الحوثي بحق الأقليات وتقييدها للحريات الدينية، وأن هذا الاستهداف الممنهج استنساخ للحملات التي شهدتها إيران ضد البهائيين بعد الثورة الخمينية.