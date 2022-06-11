تنوية من وزارة الحج للراغبين بأداء مناسك الحج من داخل المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قالت وزارة الحج والعمرة ـ في تنويه نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر ـ إنه على الراغبين بأداء مناسك الحج من داخل المملكة، المبادرة باستكمال البيانات الخاصة بهم، والرغبات عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الحج والعمرة، على أهمية استكمال البيانات والرغبات عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “للدخول في القرعة الإلكترونية الخاصة بالحجاج من داخل المملكة تأكد من استكمال بياناتك وإرسال الطلب عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وأضافت وزارة الحج والعمرة في بيان لها: “للراغبين بأداء مناسك الحج من داخل المملكة.. بادروا باستكمال بياناتكم ورغباتكم عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية”.