وزارة الحج تشترط استكمال البيانات عبر اعتمرنا لدخول القرعة الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الحج والعمرة، على أهمية استكمال البيانات والرغبات عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “للدخول في القرعة الإلكترونية الخاصة بالحجاج من داخل المملكة تأكد من استكمال بياناتك وإرسال الطلب عبر الرابط التالي اضغط هنا:

وأضافت وزارة الحج والعمرة في بيان لها: “للراغبين بأداء مناسك الحج من داخل المملكة.. بادروا باستكمال بياناتكم ورغباتكم عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية”.

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وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل– الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام– هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة، بهدف تحقيق الشفافية، والتأكد من عمليات الإشراف والمراقبة وتطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.