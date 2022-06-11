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«الجمارك»: أقل سنة صنع للسيارات يُسمح بدخولها 2017

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الدمام - شريف احمد - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إن أقل سنة صنع للسيارات يُسمح بدخولها 2017، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس ومعيار اقتصاد الوقود، كما تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.

كما أن أقل سنة صنع يُسمح بدخولها لشاحنات النقل الثقيل هي 2018، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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