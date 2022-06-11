شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: أقل سنة صنع للسيارات يُسمح بدخولها 2017 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إن أقل سنة صنع للسيارات يُسمح بدخولها 2017، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.

كما أن أقل سنة صنع يُسمح بدخولها لشاحنات النقل الثقيل هي 2018، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.