شكرا لقرائتكم خبر عن أقدمها يعود لعام 1940م.. مجلات الكوميك تستهوي عشاق المغامرات بموسم جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رسمت المجلات الخاصة في عالم الكوميك والأنيمي طابع فريد في معرض "ستان لي سوبر كون" بموسم جدة، وشكلت تنوعاً ثقافياً وأدبياً يثري المعرفة ويعكس الشعبية الكبيرة التي حققها عالم الكوميك، حيث تضمن المعرض في أروقته جناح خاص يضم جميع الأعداد لمجلات الكوميك وتاريخ أقدم مجلة الذي يعود للعام 1940م.

وحقق الجناح الذي يضم 24 عدداً ورقياً رواجاً كبيراً من الزوار وتعود لزمن حقبة الخمسينات والستينات والسبعينات الميلادية ويمكن للزوار من مشاهدته والتعريف بالثقافة التي جسدها "ستان لي" في تاريخه ومسيرته وتضمنت كل مجلة تقييم خاص بها من 10 درجات ويعود لقيمتها السوقية ولحجم تأثيرها الاجتماعي وتكرس المجلات عطاء معظم الممثلين في عالم هوليود.

واستعرضت المجلات المعروضة قصص من البدايات لكل شخصية من بينها شخصيات سبايدرمان، هالك، ايرومان، وأكثر من 15شخصية شهيرة بارزة في عالم الكوميك، وتعد شخصية SUB-Mariner التابعة لمجلة Human Torch هي أقدم مجلة معروضة وتم تدشينها في العام 1940 وتتراوح قيمتها بين 500 – 750 ألف دولار، وحظيت مجلة Silver Surfer الصادرة في العام 1968 من تمكن مؤلف القصص "ستان لي" بالتوقيع على أول عدد له وتصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وتستمد المجلات أهميتها من المخزون الثقافي الغني الذي يكتنزه عالمي الكوميك، والأنيمي الذي يهدف إلى أهمية الاحتفاظ بالتاريخ والمعلومات التي تعكس أهمية المعرض إذ تتجاوز قيمة المجلات المعروضة 5 مليون دولار.