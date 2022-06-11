اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين في مقديشو يبحث التعاون مع رئيس مجلس الشعب الصومالي

وخلال الاجتماع، أكد سعادة السفير حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون البرلماني مع جمهورية الصومال الفيدرالية، والتنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن أطيب التهاني بمناسبة تنصيب فخامة السيد حسن شيخ محمود رئيسًا جديدًا للبلاد، وتمنيات المملكة بدوام الأمن والازدهار للصومال وشعبها الشقيق.
من جانبه، أشاد سعادة رئيس مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي بمشاركة مملكة البحرين في هذه المناسبة الوطنية الغالية، متطلعًا إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال التشريعي في ظل تميز التجربة البرلمانية البحرينية وإنجازاتها في مختلف المجالات.
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