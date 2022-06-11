هل يحق لمريض الإيدز بعد تلقى العلاج أن يتزوج؟.. رئيس جمعية مناعة يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قال رئيس جمعية مناعة الاستشاري عبدالله الحقيل، اليوم السبت، إن الشخص المصاب بـ”الإيدز” الذي يخضع للعلاج لمدة سنة أو أكثر وثبت أنه لا ينتقل منه المرض يحق له الزواج من طرف أخر سليم.

وأوضح في تصريحات لـ الإخبارية، أن الشركات والمؤسسات في القطاع العام أو الخاص لا يطلبون تحليل نقص المناعة، باستثناء الممارسين الصحيين، أو العسكريين، أما بخلاف ذلك فلا يصح لأحد أن يطلب هذه الشهادة.

وأشار إلى أن القانون يعاقب الجراح الذي يرفض أن يعالج مريذ الإيدز، ويفرض غرامة عليه، إذا لم يقدم سببا مقنعا لذلك.

وأكد أن نسبة انتشار “الإيدز” في المملكة تقارب 10 آلاف مواطن وأكثر من 20 ألف مقيم، بحسب آخر إحصائية تم العمل عليها، والمنهية في ديسمبر الماضي.

ولفت رئيس جمعية مناعة الاستشاري عبدالله الحقيل، إلى أن هذه النسبة تعتبر قليلة ولا تشكل خطورة، والأهم حاليا هون منع الحالات المستجدة، وهذا سهل؛ إذا ما نشرنا الوع بين أفراد المجتمع .