اللجنة الفنية في اتحاد اليد تقر نظام المسابقات للموسم 2022-2023م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أقرت اللجنة الفنية للمسابقات والبطولات في الاتحاد السعودي لكرة اليد نظام المسابقات للموسم الرياضي المقبل 2022-2023م الذي تقررت انطلاقته الجمعة 06 صفر 1444هـ، الموافق 02 سبتمبر 2022م.

وسيستمر نظام بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز كما هو معمول به، بمشاركة 12 فريقًا، وبنظام الدوري من دورين، على أن يحصل الفريق الحاصل على العدد الأكثر من النقاط على اللقب، ويهبط أصحاب المركزين الحادي عشر والثاني عشر لبطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2023-2024م.

ومن جهته، حصل تغير في نظام دوري الدرجة الأولى، حيث سيلعب بمشاركة 12 فريقًا خلال الموسم، وبنظام الدوري من دورين، على أن يحصل الفريق الحاصل على العدد الأكثر من النقاط على اللقب، ويهبط أصحاب المراكز التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لبطولة دوري المناطق لأندية الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2023-2024م، على أن يصبح عدد الفرق المشاركة في المسابقة الموسم بعد المقبل 10 فرق فقط.

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وستلعب بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب بمشاركة 10 فرق، وبنفس النظام المعمول به (دوري من دورين)، على أن يحصل الفريق الحاصل على العدد الأكثر من النقاط على اللقب، ويهبط أصحاب المركزين التاسع والعاشر لبطولة دوري المناطق للموسم الرياضي 2023-2024م.

وفي ذات السياق، حصل تغير في نظام بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين بعد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 16 فريقًا، إذ ستُقسَم الفرق المشاركة إلى مجموعتين في الدور التمهيدي (كل مجموعة 8 فرق)، وسيلعب الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين، على أن تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة للدور الرئيس لتحديد المراكز (1 – 8)، حيث سيلعب بنظام المجموعتين أيضاً، وبنفس الطريقة للفرق الحاصلة على المراكز من الخامس حتى الثامن في مجموعتَيْ الدور التمهيدي، التي ستلعب لتحديد المراكز (9 – 16)، على أن يهبط الفريقان الحاصلان على المركزين الخامس عشر والسادس عشر لبطولة دوري المناطق للموسم الرياضي 2023-2024م.

وسيستمر العمل بنظام بطولات النخبة لجميع الفئات (كبار – شباب – ناشئين)، بمشاركة الأندية الأربعة الأوائل في بطولة الدوري الممتاز لكل فئة منهم، حيث ستلعب البطولات بنظام الدوري من دور واحد.