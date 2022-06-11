رئيس جمعية مناعة يكشف عدد الماصبين بالإيدز في المملكة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

كشف رئيس جمعية مناعة الاستشاري عبدالله الحقيل، اليوم السبت، عدد المصابين بمرض الإيدز في المملكة.

وفي تصريحات لـ نشرة النهار، عبر الإخبارية، أن نسبة انتشار “الإيدز” في المملكة تقارب 10 آلاف مواطن وأكثر من 20 ألف مقيم، بحسب آخر إحصائية تم العمل عليها، والمنهية في ديسمبر الماضي.

وأكد رئيس جمعية مناعة الاستشاري عبدالله الحقيل، أن هذه النسبة تعتبر قليلة ولا تشكل خطورة، والأهم حاليا هون منع الحالات المستجدة، وهذا سهل؛ إذا ما نشرنا الوع بين أفراد المجتمع .