محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
كشف رئيس جمعية مناعة الاستشاري عبدالله الحقيل، اليوم السبت، عدد المصابين بمرض الإيدز في المملكة.
وفي تصريحات لـ نشرة النهار، عبر الإخبارية، أن نسبة انتشار “الإيدز” في المملكة تقارب 10 آلاف مواطن وأكثر من 20 ألف مقيم، بحسب آخر إحصائية تم العمل عليها، والمنهية في ديسمبر الماضي.
وأكد رئيس جمعية مناعة الاستشاري عبدالله الحقيل، أن هذه النسبة تعتبر قليلة ولا تشكل خطورة، والأهم حاليا هون منع الحالات المستجدة، وهذا سهل؛ إذا ما نشرنا الوع بين أفراد المجتمع .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جمعية مناعة يكشف عدد الماصبين بالإيدز في المملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.