حيث ستناقش مدير عام منظمة التجارة العالمية مع أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء وفود المجموعة العربية المشاركين في المؤتمر الوزاري المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12- 15 يونيو 2022 المخرجات المتوقعة لهذا المؤتمر، كما وتسعى المجموعة العربية للوصول إلى اتفاق على سياسات تجارية تساعد على التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الحالية مع مراعاة الاحتياجات التنموية للدول النامية والدول الأقل نمواً.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة والتجارة والسياحة يُشارك في اللقاء التشاوري للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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