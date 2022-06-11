وزير الصناعة والتجارة والسياحة يُشارك في اللقاء التشاوري للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقامة في جنيف، شارك سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية مع مدير عام منظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا بحضور سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية،وذلك للإعداد لاجتماعات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية.

حيث ستناقش مدير عام منظمة التجارة العالمية مع أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء وفود المجموعة العربية المشاركين في المؤتمر الوزاري المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12- 15 يونيو 2022 المخرجات المتوقعة لهذا المؤتمر، كما وتسعى المجموعة العربية للوصول إلى اتفاق على سياسات تجارية تساعد على التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الحالية مع مراعاة الاحتياجات التنموية للدول النامية والدول الأقل نمواً.