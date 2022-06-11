قائد سيارة يتلفظ على أخرى.. والمرور يتفاعل

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى المرور السعودي بلاغًا من سيدة بشأن قيام قائد سيارة بتجاوزها ويتلفظ عليها.

وقالت مقدمة البلاغ، إن الشخص المبلغ ضده كان يقود بسرعة جنونية وتجاوزها وتلفظ عليها.

من جانبه تفاعل المرور السعودي مع مقدمة البلاغ ورد عبر تويتر قائلًا: يرجى متابعتنا ليتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة.

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وينص نظام المرور على القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة.

كما ينص النظام على وجوب التقيد بتعليمات الجهات المختصة من قبل السائق، وفقًا لأحكام النظام ولائحته.

ويحظر نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا.