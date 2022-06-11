القبض على مروج مخدرات في مواقع التواصل

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه 95 قرصا من مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وضبطت بحوزة المتهم طلقات حية ومبلغ مالي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.



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