إصدار جواز سفر للتابعين البالغين 12 عاما فأكثر مرهون بالهوية الوطنية

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القبض على مروج مخدرات في مواقع التواصل
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه 95 قرصا من مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر عبر...
القبض على مواطن ومقيم في جريمة سرقة مركبة
قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن ومقيم من الجنسية المصرية؛ لسرقة المواطن مركبة من مقر عمله وإتلافها بإحراقها، فيما تمثل دور المقيم...
القبض على مواطنين مخالفين لنظام البيئة
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي الرياض والقصيم 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض...
ينبع الأعلى حرارة و14 مدينة تتجاوز الـ 40
سجلت ينبع درجة الحرارة الأعلى بالمملكة اليوم بواقع 46 درجة في حين شهدت 14 مدينة درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية.من جانبه توقع المركز...
السياحة تعلن إنشاء ملفات رقمية للمبدعين
أعلنت وزارة السياحة السعودية والهيئةُ السعودية للسياحة، عن إنشاء ملفات رقمية غير قابلة للاستبدال وذاتِ معدل عال من الحماية؛ مما...
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