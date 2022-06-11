إصدار جواز سفر للتابعين البالغين 12 عاما فأكثر مرهون بالهوية الوطنية

القبض على مروج مخدرات في مواقع التواصل قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه 95 قرصا من مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر عبر... بريدة: دوت الخليج بريدة: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1443 هـ 12 ذو القعدة 1443 هـ

القبض على مواطن ومقيم في جريمة سرقة مركبة قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن ومقيم من الجنسية المصرية؛ لسرقة المواطن مركبة من مقر عمله وإتلافها بإحراقها، فيما تمثل دور المقيم... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1443 هـ 12 ذو القعدة 1443 هـ

القبض على مواطنين مخالفين لنظام البيئة ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي الرياض والقصيم 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1443 هـ 12 ذو القعدة 1443 هـ

ينبع الأعلى حرارة و14 مدينة تتجاوز الـ 40 سجلت ينبع درجة الحرارة الأعلى بالمملكة اليوم بواقع 46 درجة في حين شهدت 14 مدينة درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية.من جانبه توقع المركز... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 12 ذو القعدة 1443 هـ 12 ذو القعدة 1443 هـ

السياحة تعلن إنشاء ملفات رقمية للمبدعين أعلنت وزارة السياحة السعودية والهيئةُ السعودية للسياحة، عن إنشاء ملفات رقمية غير قابلة للاستبدال وذاتِ معدل عال من الحماية؛ مما... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ذو القعدة 1443 هـ 12 ذو القعدة 1443 هـ

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