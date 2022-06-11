السياحة تعلن إنشاء ملفات رقمية للمبدعين

القبض على مروج مخدرات في مواقع التواصل قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه 95 قرصا من مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر عبر... بريدة: دوت الخليج بريدة: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1443 هـ 12 ذو القعدة 1443 هـ

إصدار جواز سفر للتابعين البالغين 12 عاما فأكثر مرهون بالهوية الوطنية قالت الجوازات إن إصدار جواز سفر للتابعين البالغين 12 عاما فأكثر يستلزم وجود الهوية الوطنية للتابع. وذكرت عبر حسابها الرسمي في "تويتر"... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ذو القعدة 1443 هـ 12 ذو القعدة 1443 هـ

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