اخبار السعوديه

السياحة تعلن إنشاء ملفات رقمية للمبدعين

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القبض على مروج مخدرات في مواقع التواصل

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه 95 قرصا من مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر عبر...

c734da14db.jpgبريدة: دوت الخليج
0c3943869f.jpg12 ذو القعدة 1443 هـ
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إصدار جواز سفر للتابعين البالغين 12 عاما فأكثر مرهون بالهوية الوطنية

قالت الجوازات إن إصدار جواز سفر للتابعين البالغين 12 عاما فأكثر يستلزم وجود الهوية الوطنية للتابع. وذكرت عبر حسابها الرسمي في "تويتر"...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png12 ذو القعدة 1443 هـ

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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