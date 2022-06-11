شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يدشن شعار موسم الحج: «الجودة والريادة في حسن الهداية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ووكالتها لشؤون المسجد النبوي في عامها العاشر "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" بعنوان "الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة", والتي تهدف إلى إظهار الحفاوة بقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتعظيم الاستفادة من التقنية الذكية وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وإيصالها للعالم أجمع.

وأوضح السديس أن الرئاسة حرصت على الاستعداد المبكر لموسم الحج هذا العام بخطط مكثفة، مشيراً أن الرئاسة والوكالة تعملان لتمكين ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وسكينة وهدوء، وتوفير الاجواء التعبدية الامنة والصحية لقاصدي الحرمين الشريفين، والحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة، والتأكد من جاهزية جميع الخدمات على الوجه الذي يتطلع إليه ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وبين السديس أن الحملة تُعنى بهدفين رئيسين من خلال رؤية تحقق الريادة والتميز في خدمة ضيوف الرحمن وزائري المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حُسن الوفادة للقاصدين وحُسن الهداية للعالمين, مؤكدًا أن بلاد الحرمين الشريفين حققت الريادة في هذا المجال وسط منظومة من الخدمات المتكاملة يؤديها أبناء هذه البلاد المباركة بكل فخر وشرف واعتزاز.

ونوه السديس على ضرورة تكامل منظومة الخدمات والمحافظة على النجاحات السابقة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لصنع قصص النجاح وتحقيق نقلات نوعية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد السديس أن القيادة الرشيدة تبذل قصارى جهدها لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي, سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ما يقدمانه في خدمة ضيوف الرحمن في موازين حسناتهم.