اخبار الخليج – بعد التصنيف الذهبي لمركز خدمات التخليص الجمركي «الجمارك»: مواصلة مسيرة التميز والإنجاز وتقديم أفضل الخدمات الجمركية

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك عن بالغ شكره وتقديره للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، في اطار استمرار تبني المبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة ، ومواصلة تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، منوهاً إلى أن نهج التكريم والتقدير الذي ينتهجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من شأنه الاسهام في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات بأعلى المستويات.

وأشار معاليه بمناسبة حصول مركز خدمات التخليص الجمركي بالمنفذ البحري على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج (تقييم) في دورته الثالثة ، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة للعام 2021 نحو 4927 خدمة ، إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مهنئا معاليه الموظفين القائمين على المركز، ومشيداً بتفاني وإخلاص كافة منسوبي شئون الجمارك في العمل على مواصلة مسيرة التميز والإنجاز من خلال تقديم أفضل الخدمات الجمركية .

جدير بالذكر ، أن مركز خدمات التخليص الجمركي بإدارة جمارك المنافذ البحرية ، اجتاز جميع المعايير بنسبة 100? ، وتشمل الخدمات المقدمة بالمركز نحو عشرين خدمة ، منها عمليات التخليص الجمركي للاستيراد والتصدير ، تعديل البيان الجمركي ، استرجاع مبالغ التأمين ، التصديق على شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية ، وغيرها.