استشاري يكشف عن 5 مراحل للصدمة النفسية وطريقة العلاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم السبت، عن 5 مراحل للصدمة النفسية.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن مراحل الصدمة النفسية الخمس، تشمل: “الإنكار ـ الغضب ـ التفاوض ـ الاكتئاب ـ التقبل”.

وتابع أن التوجيه الرباني (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون) يجعلك تفوض أمرك لله فتنتقل إلى المرحلة الخامسة مباشرةً ويخفف عن البعض معاناة المرور بالمراحل التي قبلها حسب شدة المصيبةوقوة إيمانه.