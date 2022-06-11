محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم السبت، عن 5 مراحل للصدمة النفسية.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن مراحل الصدمة النفسية الخمس، تشمل: “الإنكار ـ الغضب ـ التفاوض ـ الاكتئاب ـ التقبل”.
وتابع أن التوجيه الرباني (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون) يجعلك تفوض أمرك لله فتنتقل إلى المرحلة الخامسة مباشرةً ويخفف عن البعض معاناة المرور بالمراحل التي قبلها حسب شدة المصيبةوقوة إيمانه.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يكشف عن 5 مراحل للصدمة النفسية وطريقة العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.