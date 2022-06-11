مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في النيجر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة طاوا بجمهورية النيجر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور زيد بن مخلد الحربي وعدد من مسؤولي جمهورية النيجر.

وأُجرِيَت خلال الحملة عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء وجراحات صغرى، وتوزيع نظارات طبية وأدوية وقطرات علاجية. وعبر المستفيدون عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما قُدِّم لهم من علاج ضروري وخدمات طبية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلةً بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.