شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه في مهرجان التنكر.. «الهزاني» يجسد شخصية «باتمان» في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الشاب سعود الهزاني من جذب الإنتباه خلال مشاركته في فعاليات معرض "ستان لي سوبر كون" وذلك بتقمّصه شخصية "باتمان" التي أذهلت الزوّار وتبدو للوهلة الأولى كأنها شخصية حقيقية، وظهر الهزاني مكتسياً بالشخصية باللون الأسود الخالص قبل أن يكشف عن مدى تعلّقه وحبه لشخصية باتمان. وأكد الشاب الهزاني بأن هذه الشخصية تأسره منذ الصغر لتكون للمشاركة أولوية ضمن فعاليات المعرض وينافس على الظهور بأجمل حلة حيث تجوّل في أروقة المعرض ليتوافد الأطفال لدى شخصيته بالتقاط صور "السلفي" التي استمتعوا بها. وكشف الهزاني أن هذه الشخصية فتحت له الآفاق في المشاركة بالفعاليات الترفيهية المنوعة إذ حققت له الفوز بالجوائز الكبرى ضمن فعاليات مواسم ماضية من بينها فوزه بالمركز الأول في مهرجان التنكر في مارس الماضي، ليكرس عطائه ونجاحاته بالمشاركة في موسم جدة، مشيراً بأن شخصيات مارفل التي تقدم استعراضها في المعرض دفعته لتقمص الشخصية وتجسيدها ليكشف عن قدرات الكوادر الوطنية في تقديم مواهبهم في الموسم. ويضيف بأن شخصية "باتمان" دائماً ما تكون ملفتة للنظر ويجمع الكل على محبة المظهر، موضحاً أن الزي الخاص بتقمّص الشخصية استغرق شهرين لحين الإنتهاء من تنفيذها من استخدام المواد الصناعية المخصصة للشخصيات مؤكداً بأن الطموح لا يتوقف في ظل الشغف وحب الهواية التي نمت معه منذ العام 2010 ليطور فيها من مهاراته وإمكانياته مشيراً إلى أن الفعاليات الترفيهية المخصصة لكوميك والأبطال الخارقين تخلق جيل احترافي وتنتج عن مواهب سعودية للبروز عالمياً.