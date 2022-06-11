وزير خارجية أمريكا:تربطنا علاقات قوية مع المملكة وسنعمل من اجل إنهاء الحرب في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن علاقة وشراكة مهمة جداً تربط الولايات المتحدة بالسعودية، سواء في مجال مكافحة التطرف أو التعامل مع إيران.

وأضاف، في تصريحات مساء أمس الجمعة، أن العلاقة مع المملكة مهمة للغاية أيضا في حل الأزمة اليمنية.

أوضح “بلينكن”، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتخذت قراراً بأهمية إعادة ضبط العلاقات مع السعودية للتأكيد بأنها تحقق المصالح المشتركة بين البلدين بشكل أفضل.

إلى ذلك، رأى أن اليمن بات الآن أمام فرصة حقيقية لإرساء سلام مستدام.

وكان “بلينكن” قد التقى قبل نحو أسبوعين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لبحث زيادة التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية. أخبار قد تهمك

كما ناقشا التحدي الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني وسلوك طهران المزعزع للاستقرار في المنطقة، بحسب ما أعلنت حينها وزارة الخارجية الأمريكية، فيما شكر الوزير الأميركي نظيره السعودي على جهود المملكة في تعزيز وتمديد الهدنة في اليمن.

يشار إلى أن السعودية لطالما شددت على ضرورة وقف طهران تحركاتها المزعزعة للأمن في المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية، فضلاً عن دعم الميليشيات في بعض الدول العربية بما يهدد استقرارها وينتهك سيادتها، وفق “العربية”.