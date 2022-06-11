اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس: ترقية 1489 معلماً وفق المعايير المطورة لترقيات الأكاديميين

محمد بن مسعود - الدمام - استحداث وظيفة مساعد معلم على الدرجة الثامنة الاعتيادية للفنيين بالمدارس

تثبيت 90 من رؤساء ومنسقي الشؤون الإدارية

الإعلان عن وظيفة رئيس مركز الطلبة الموهوبين عبر «الموظف الحكومي»

كشف سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس أن عدد ترقيات المعلمين البحرينيين منذ اعتماد المعايير المطورة لترقيات المعلمين في يناير الماضي قد بلغ 1489 ترقية حتى بداية شهر يونيو الجاري، مؤكداً أن وتيرة ترقيات المعلمين قد تسارعت بفضل المعايير المطورة الجديدة التي سهلت كثيراً من متطلبات الترقية مع ضمان جودة ربطها بالأداء الوظيفي، ولافتاً إلى أن أعداداً أخرى من المعلمين ستحصل على ترقيات مستحقة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل.

وبين سعادة المدير العام لشؤون المدارس أن التنسيق جار مع جهاز الخدمة المدنية لتثبيت ما مجموعه 90 موظفاً من رؤساء ومنسقي الشؤون الإدارية بالمدارس الحكومية، وذلك وفقاً للشواغر المقررة لهذه المؤسسات، وأنه قد تم بالفعل الانتهاء من تثبيت عدد منهم، في حين يجري استكمال ما تبقى.

ولفت الدكتور محمد مبارك إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس الحكومية سوف يتيح للموظفين على الدرجة الفنية (فني معلومات وفني بيانات) الانتقال إلى وظيفة مساعد معلم على الدرجة الثامنة الاعتيادية وفق اشتراطات محددة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن هذه الوظيفة قد تم استحداثها لتوفير الدعم اللازم للمعلمين بالإضافة إلى منح الفنيين الفرص الممكنة للترقي الوظيفي والتدريب اللازم.

وفي سياق آخر، قال سعادة المدير العام لشؤون المدارس إن الإدارة العامة لشؤون المدارس تسعى إلى الاستفادة المثلى من نظام «الموظف الحكومي» بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، حيث تم طرح عدد من الوظائف التي تجاوزت أعداد المتقدمين إليها من الجهات الحكومية الأخرى 600 متقدم، وأن المنافسة كانت شديدة بين العديد من الكفاءات البحرينية التي رغبت في الانتقال للعمل في قطاع التعليم، وأن العمل ما زال جار لنقل عدد من الموظفين الحكوميين على وظيفة معلم، وكذلك رئيس مدارس، وأنه سيتم الإعلان عن وظيفة رئيس مركز رعاية الطلبة الموهوبين، والتي تمتد الترقية فيها حتى الدرجة الرابعة التنفيذية الخاصة، داعياً جميع الموظفين الحكوميين الذين يرون في أنفسهم القدرة والكفاءة، وفق الاشتراطات التي سيعلن عنها، إلى التقدم للدخول في مسابقات هذه الوظيفة بمجرد الإعلان عنها خلال الأسبوعين القادمين.