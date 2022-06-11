اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يهنئ الرئيس الروسي بذكرى الاستقلال

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامـة الرئيـس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب روسيا الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيداً جلالته رعاه الله بمستوى عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو وتصاعد مستمر على كافة الأصعدة والمستويات.

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