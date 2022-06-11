إعلامي مصري: “أبو جبل” انتقل رسمياً إلى نادي “النصر”

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري إلى نادي النصر.
وقال مقدم برنامج اللعيب بـ MBC مصر: رسميا أبو جبل إلى النصر السعودي. وتم استلام مقدم العقد.
وكان وكيل أعمال أبو جبل قد صرح في وقت سابق بأن موكله تلقى عرضاً من نادي النصر مشيراً إلى أن أولوية الحارس الذي تألق في بطولة كأس أمم إفريقيا هي البقاء في الزمالك.
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يذكر أن أبوجبل لفت الأنظار مع منتخب مصر الذي بلغ نهائي كأس أمم إفريقيا قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.
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